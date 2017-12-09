İrfan Saraloğlu: “Türk Futbolu Hakemler Yüzünden Gelişmiyor”

TM Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, hakemlere yüklenerek, "Türk futbolu hakemler yüzünden...

TM Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, hakemlere yüklenerek, "Türk futbolu hakemler yüzünden gelişmiyor" dedi.

TM Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un, karşılaşma sırasında hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı. Kısıtlı bir kadroları olduğunu söyleyen Saraloğlu, "Mütevazı bir kulübüz. Sakat oyuncularımız vardı ve kadro kurmakta zorluk çektik. Ancak oyuncuların ilk yarı performansı saygı duyulacak nitelikteydi. 1-0 öne geçtik. Peşinden, ağır çekimde tekrar tekrar seyrettim ancak ben bir şey görmedim, kırmızı kart pozisyonu oldu. Güç olarak daha zayıfız, bunu kabul ediyoruz ama hakemler tarafından cezalandırılmak bizi mutlu etmiyor. Bunu da sineye çektik, 2-0 öne geçtik. Devrede sakat oyuncumuzu değiştirmek zorunda kaldık. 2. yarıda gol yemememiz gerekiyordu. Galatasaray'ın moralinin yükselmesini istemiyorduk. 2-0 tehlikeli bir skor. 2. golü de hazmedebilirdik ama genç hakem arkadaşımıza tepkimiz var. Herkesin söylediği şeyi ben de söylüyorum, sizin yüzünüzden Türk futbolu gelişmiyor. Bunu hocamız söyledi ve bunun akabinde hocayı tribüne göndermeleri bize biraz, "Zayıfa sopayı göstermek" gibi geldi. Hem sayısal olarak eksiksiniz, hem de çalınan düdükler aleyhinize olacak. Mağlubiyeti getiren önemli unsur, Lopes'in kırmızı kartıydı. Tekrar söylüyorum, hocamızı tribüne göndermek, bizi düşündürdü" ifadelerini kullandı.

"Hocanın hakeme tepkisine, Tudor tepki gösterdi"

Akhisarspor'un oyunu soğutmasının bir oyun yapısı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Saraloğlu, "Arada güç farkı var. Aynı kalitede olduğumuzu söyleyebiliriz ama güç olarak aynı güçte değiliz. Ligde kalmamız gerekiyor, bunun için de dışarıda puan almamız gerekiyor. Oyun içinde her şeyin planı olmaz. Oyunu soğutmanın planı olmaz. 2 golü oyunu soğutarak atmadık ki. Tüm sporlarda öyle değil mi? Beşiktaş maçında da pozisyon bulduk" dedi.

Okan Buruk'un üzüntülü olduğunu söyleyen Saraloğlu, "Kendisi bu takımın lideri. Sporsever olarak Okan hocanın tribüne gönderilmesi sizi üzmüyor mu? Türk futbolu sizin yüzünüzden gelişmiyor dedi. Bunu herkes söylüyor. Ben de söylüyorum. Beni de atmaları lazım. Yüzüne söyleyecek konumum olsaydı söylerdim" diye konuştu.

Okan Buruk ile Tudor arasında yaşanan gerginliğin sebebini de anlatan Saraloğlu, "Çok büyütülecek bir konu değil. Sarı kart çıkması gereken bir pozisyon vardı. Bize gösteriyorsun, neden onlara göstermiyorsun gibi bir durum oldu. Tudor da tepki gösterdi. Ayhan Akman, Okan hocanın eski bir arkadaşı. Herhangi bir problem olmadı aralarında" ifadelerini kullandı.

İrfan Saraloğlu, son olarak Gomis'in soyunma odasına geldiğini belirterek, "Gomis maçtan sonra soyunma odasına geldi. İstem dışı elinin geldiğini söyledi. Kartın da doğru olduğunu söylüyor kendisi" diyerek sözlerini tamamladı.