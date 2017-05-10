İş Adamı Cahit Eftekin Muşlu Öğrencileri Ödüllendirdi

Hayırsever iş adamı Cahit Eftekin, Muş'un Varto ilçesinde köy okulundaki yetenekli öğrencilerden oluşturulan 40 kişilik orkestra ekibiyle kahvaltı programında...

Hayırsever iş adamı Cahit Eftekin, Muş'un Varto ilçesinde köy okulundaki yetenekli öğrencilerden oluşturulan 40 kişilik orkestra ekibiyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Hayırsever iş adamı Cahit Eftekin, Muş'un Varto ilçesinde taşımalı eğitim veren köy okulundaki yetenekli öğrencilerden oluşturulan 40 kişilik orkestra ekibiyle Çamlıca tepesinde özel bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Afra Yapı Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş adamı Cahit Eftekin, son zamanlarda verdikleri konserlerle isminden söz ettiren Muş'un Varto ilçesinde taşımalı eğitim veren köy okulundaki yetenekli çocukların oluşturduğu 40 kişilik Hamurpet Ortaokulu 11 Köyün Orkestrası'nı Büyük Çamlıca'da özel bir restaurantta ağırladı. 40 kişilik orkestra ekibini İstanbul'da misafir etmekten onur duyduklarını belirten Van'lı iş adamı Cahit Eftekin, öğrencilerin her şeyin en güzeline layık olduklarını söyledi. Eftekin, "Tarihe baktığımızda Sultan Alparslan Muş Malazgirt'te 1071'de imkansızlıklar içinde büyük bir destana imza attı. Keza İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet de öyle. Yakın tarihe baktığımızda Cumhurbaşkanımız, Dünya Liderimiz, İslam Alemin Umudu ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da imkansızlığın yanı sıra iç ve dış güçlerin komplolarına rağmen can parane çalışmakta. Biz bu topraklarda 81 ilimizle bir olduk. Sizlerin bu imkansızlıklar içinde verdiğiniz mücadele takdire şayandır. Başta öğretmenimiz Aslı Hanım ve siz değerli kardeşlerimin bu başarısını kutluyorum. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin, bu vesile ile grubununuz içerisinde bulunan Cam kemik hastalığı nedeniyle tedavi gören Samet Yolcu kardeşim içinde ne gerekiyor ise bunu yapacağım" dedi.

Okul Öğretmenleri Sezai Ballıkaya ise İstanbul'da olduklarından dolayı çok mutlu olduklarını, Cahit Eftekin beyin ilgi ve alakasından dolayı ziyadesiyle mutlu olduklarını ifade etti.

Gazeteci Yazar Emrah Doğru ise Hayırsever iş adamı Cahit Eftekin'in desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Eftekin'i yapmış olduğu güzel işlerden dolayı tanıdıklarını özellikle 15 Temmuz askeri darbenin ilk saatlerinde kendisinin canı pahasına sokakları çıkıp ciddi bir kahramanlık sergilediğini söyledi.

Kahvaltı programından sonra Eftekin, 40 kişilik ekibi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Program, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne karşı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.