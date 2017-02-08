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İş Adamı Cinayetinde 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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İş Adamı Cinayetinde 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde bir iş adamının öldürülmesiyle olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde bir iş adamının öldürülmesiyle olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Gebze Mutlukent mahallesinde 1 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki daireden kötü kokular geldiği şikayetiyle bina sakinleri polisi aradı. Çilingirin kapıyı açması sonucu içeri giren polis ekipleri, Osman Ölmez adlı iş adamının cesedi ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede Ölmez'in kafasının arka kısmından aldığı darbeyle öldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrasında Ölmez'in ölü bulunduğu evi kiralayan 7 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Cinayetten önce evi kiraladıkları belirlenen M.F.A.(42), M.A.(52), İ.Ç.(39), S.İ.(39), B.A.(24), S.A.(25) ve C.A.(23) gözaltına alındı.

İş adamı Osman Ölmez'in öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

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