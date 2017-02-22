İş Adamları Çalışma Hayatında Milli Seferberlik İle İlgili Bilgilendirildi

Kırşehir Valiliği ve İş-Kur İl Müdürlüğü tarafında organize edilen programda iş adamları 687 sayılı kanun hükmünde kararname hakkında bilgilendirildi.

Kırşehir Valiliği ve İş-Kur İl Müdürlüğü tarafında organize edilen programda iş adamları 687 sayılı kanun hükmünde kararname hakkında bilgilendirildi.

Ahi Evran Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Necati Şentürk, 15 Temmuz'da hain darbe girişimini halkın iradesi ile atlattığımızı ve Sevr'i dayatan güçlerin topyekun girişimde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölünmekten kurtulduğunu ve birçok planın ise bozulduğunu anlatan Vali Necati Şentürk, "Oyunları bozuldu. Türkiye üzerinde herkesin bir emeli var. Onlar taktik değiştirse bile Türkiye bir cephe savaşı veriyor. 7 düvele karşı farklı cephelerde savaşıyoruz. Esas niyetleri İslam'a diz çöktürmek olacaktı. Sünni İslam'ın temsilcisi Türkiye. Ümmeti perişan ederek hepimizin umutlarını kıracaklardı. "dedi.

"Olağan üstü bir dönemden geçiyoruz. Herkes fedakarlık yapmalı"

Olağan üstü bir dönemden geçildiğini ve herkesin kendi nispetince fedakarlık yapması gerektiğini anlatan Vali Necati Şentürk, iş adamlarına yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı çalışma hayatında "Milli Seferberlik" ilan etti. Seferberlik normal dönemlerde ilan edilmez. Ciddi bir sıkıntı görülüyor ki onun için bunun adına seferberlik diyoruz. Bütün hainler bir olmuşlar onlara karşı da seferberiz. Çalışma hayatında ilan edilen seferberlik hakkında açıklamalarda bulunuldu. İş hayatında patronlara Cumhurbaşkanı şöyle seslendi, "Her işveren bir kişiyi istihdam etse işsizlik oranımız" düşer dedi.

Belirli yasalarda değişikli yapıldı. Yasa da yapılan değişiklikle ilave bir iş gücü çalıştırıyorsa o iş verene devlet katkıda bulunuyor."

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise iş adamları toplantısında yaptığı konuşmasında Türkiye'yi ekonomik olarak etkilemek isteyenlere karşı güçlü şekilde omuz omuza olmamız gerektiğini iş adamlarının devlette bir arada olmasının ve toplantıya katılım oranının da yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Darbe girişimini milletin gayreti ile atlattık. Ciddi bir de mücadele verilmekte organize hazırlanmış bir yapıyı deşifre etmekte çok zor. En zor devletimizin işi, bu yapının çözülmesinde de tüm kurumlarımızın destek sunması gerekir. 15 Temmuzda başarılı olamayan yapı Türkiye'yi ekonomik olarak etkileme gayreti içerisinde geleceğimiz için ise bizlerin omuz omuza olması gerekir. Siyasi kaygılardan arınarak hepimiz bir karar vereceğiz. Organize sanayi bölgesi için ise yeni başvurular var. Bizlerde yatırımcılara destek sunmaya çalışıyoruz. Yatırımcının istediği kriterleri de oluşturma gayreti içerisinde çalışmalar yapmaktayız. Sizler gibi bizlerde bir istihdam kurumuyuz. Esnafımız açısından da zor bir dönemden geçmekteyiz. İstikrarın devam etmesi ve işimizi büyütme ve ekonomik katkıların arttırılması sürecini hep birlikte aşacağız. Her şeyin temelinde ekonomi var. Bizlerde sizlerin daima yanındayız. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan fuar merkezi projesini de destekliyoruz. Ticaret Fuar Merkezini de Kırşehir'e kazandıracağız."diye konuştu.

Yayınlanan kanun hükmünde kararnamenin detaylarını ise iş adamlarına Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya sunum eşliğinde anlattı.