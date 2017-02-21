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İş Adamları Ve İş Kadınları Konfederasyonu Genel Başkanı Atasoy, Diyarbakır’da

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İş Adamları Ve İş Kadınları Konfederasyonu Genel Başkanı Atasoy, Diyarbakır’da
Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a ziyaret...

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştirdi.

Nezaket Emine Atasoy ilk olarak Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy tarafından kabul edildi. Diyarbakır Valiliğinde yapılan görüşmede konuşan Nezaket Emine Atasoy, "Diyarbakır ülkemizin en önemli şehirlerinden birisidir. Biz iş dünyası olarak Diyarbakır'ın kalkınması huzur refahının artması için birçok sektörde yatırım yapmaya hazırız" dedi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ise kabulde yaptığı konuşmasında ziyaretinden dolayı Nezaket Emine Atasoy'a teşekkür etti. Vali Hüseyin Aksoy, Diyarbakır'ın ekonomisi ile ilgili bilgileri Nezaket Emine Atasoy'la paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.

"Fedakârlık yapmaya hazırız"

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy Diyarbakır temaslarına Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek devam etti. Nezaket Emine Atasoy Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile görüştü. Atasoy, "İş dünyası olarak Diyarbakır ekonomisini yakından takip ediyoruz. Diyarbakır'ın kalkınması için her türlü yatırım yapmaya ve türlü fedakârlık yapmaya hazırız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve projelerini Nezaket Emine Atasoy ile paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.

"İşbirliği yapmaya hazırız"

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Diyarbakır'a yapmış olduğu ziyarette temaslarına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret ederek devam etti.

Nezaket Emine Atasoy Diyarbakır Ticaret Odası Başkan yardımcıları Mesut Altın, Metin Aslan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Nezaket Emine Atasoy Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odası Başkanlığında yapmış olduğu konuşmasında şöyle dedi:

"Medeniyetler şehri Diyarbakır'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Diyarbakır'ın kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir. Biz Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu olarak Diyarbakır'ın kalkınması için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odası Başkanlığı ile iş birliği yapmaya hazırız."

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'a Diyarbakır'ı ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür ettiler.

Nezaket Emine Atasoy temaslarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

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