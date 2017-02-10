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İş adamlarından '50 bin bilet'

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İş adamlarından '50 bin bilet'
Samsunspor Kulübü’nün maddi anlamda katkı sağlaması amacı ile düzenlenen eşya piyangosu biletlerinden 50 bini Galip Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 5 işadamına satıldı

YENİ FUTBOL MABEDİ
Samsun Valisi İbrahim Şahin’in katılımıyla önceki çarşamba akşamı bir otelde, Samsun 19 Mayıs Arena Stadı’nın locaları ile eşya piyangosu kampanyasının tanıtım yapıldı. Toplantıda, 100 bin biletin 50 bini, aralarında Galip Öztürk’ün de bulunduğu 5 işadamı arasında paylaşıldı. Samsunspor’un yeni futbol mabedi olacak Samsun 19 Mayıs Arena Stadı'nın 54 adet locasının da tanıtıldığı toplantıya Vali İbrahim Şahin’in yanı sıra, kulüp yöneticileri ve çok sayıda işadamı da katılmıştı.

LOCALAR İÇİN SÖZ VERDİLER
Toplantıda, önümüzdeki günlerde 50 bin ila 150 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak locaların yanı sıra büyük eşya piyangosu ile ilgili kampanya da kamuoyuna tanıtıldı. Cemal Yeşilyurt’un önerisiyle 100 bin biletin bastırıldığı eşya piyangosuna ait 50 bin bilet, aralarında Galip Öztürk, Cemal Yeşilyurt ve Kaya Aşçı’nın bulunduğu 5 işadamı tarafından satın alındı. Localardan da satın alma sözü veren işadamları, kişi başına 10’ar bin olmak üzere toplam 50 bin bilet satın alarak, kulübün kasasına 1 milyon lira gibi nakit paranın girmesini sağladılar.

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