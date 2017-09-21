İş Adamlarından Öğrencilere Önce Burs Sonra İş

Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği, ilçede eğitim gören öğrencilere önce burs, mezun olduktan sonra da iş verecek.

Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği, ilçede eğitim gören öğrencilere önce burs, mezun olduktan sonra da iş verecek.

Kahramankazan-SİAD Başkanı Zafer Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz arasında imzalanan protokol ile şimdilik 30 öğrenciye her ay 150 Lira burs, mezun olduklarında ise istihdam sağlanacak.

Uygulamaya ilk olarak Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden başlanacak. 30 öğrenci ile başlayan eğitim yardımının her yıl artırılarak diğer meslek okullarına da yayılması planlanıyor.

Burs alan öğrenciler mezun olduktan sonra çalışmak isterlerse dernek bünyesindeki sanayi kuruluşlarında istihdam edilecek. Üniversiteye gidecek öğrencilerin de yine eğitim masrafları Kahramankazanlı iş adamları tarafından karşılanmaya devam edecek.

Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Dernek Başkanı Zafer Korkmaz dernek olarak birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirterek, sanayide ihtiyaç duyulan yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanması adına eğitime ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz da sanayi okul işbirliğinin öğrencilerin yetişmesinde son derece önemli olduğuna dikkat çekerek bu birlikteliğin bütün iş adamlarına örnek olması temennisinde bulundu.