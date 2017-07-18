İş Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde aynı iş yerinde çalışan 2 kişi arasında çıkan kavgada 26 yaşındaki Kadir Tokur kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde aynı iş yerinde çalışan 2 kişi arasında çıkan kavgada 26 yaşındaki Kadir Tokur kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, bu gece saat 03.00 sıralarında ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı restoranda çalışan Kadir Tokur ile R.Ç.(18) gece alkol aldıktan sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladılar. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada R.Ç. arkadaşı Kadir Tokur'u kalbinden bıçakladı. Tokur olay yerinde hayatını kaybetti. Genç yaşta katil olan R.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kadir Tokur'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.