İş Birliği Protokolü İmzalandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İHH Arama Kurtarma ve Dağ Arama Kurtarma (DAG) ile yardım ve işbirliği protokolü imzalandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İHH Arama Kurtarma ve Dağ Arama Kurtarma (DAG) ile yardım ve işbirliği protokolü imzalandı

Denizli Valiliği'nde düzenlenen protokol imza töreninde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İHH Arama Kurtarma ve Dağ Arama Kurtarma (DAG) ile yardım ve işbirliği protokolü imzalandı. Protokol törenine Vali Hasan Karahan, AFAD İl Müdürü Ali Etiz, İHH Denizli Arama Kurtarma Şube Başkanı Serdar Çiftçi, DAG Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Etiman ile arama kurtarma personeli katıldı. AFAD İl Müdürü Ali Etiz, protokol çerçevesinde meydana gelebilecek afet, acil durum, arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde, eğitim, kamp, tatbikat gibi benzeri çalışmalarda işbirliği içinde olunarak çalışmalar yapılacağını söyledi. Protokolün önemine dikkat çeken Vali Hasan Karahan ise, işbirliği ile olası afet ve arama-kurtarma ve her türlü insani yardım konusunda daha faydalı olunacağını, olaylara daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edileceğini söyledi.