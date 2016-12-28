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İş Dünyası 2017’den Ümitli

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İş Dünyası 2017’den Ümitli
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, iş dünyasının 2017 yılından beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, iş dünyasının 2017 yılından beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

Yeni yılın ilk çeyreğinden itibaren dünyada ekonomik ve siyasi yönden güzel gelişmeler yaşanacağını inandığını söyleyen Anıl, "2016 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanan hadiseler sebebiyle büyük zorluklar çektik. Yeni yılda bunların son bulacağına inanıyoruz", "15 Temmuzda meclisimize bombalar atıldı. Sivil halka ateş açıldı. O gece Türk milleti uçurumun kenarından döndü. Terör örgütleri ülkemize sızarak bir dizi bombalı eylem yaptı. Ülkemizin milli güvenliği için Fırat Kalkanı gerekliydi. İnşallah kısa zamanda bölge terörist unsurlardan temizlenerek güvenli bir hale gelecek" dedi.

Kasım ayı içinde ABD dolarında aşırı bir değerlendirme yaşandığına dikkat çeken İTSO Başkanı Metin Anıl, 3 lira civarındaki kurun bir ara 3.66'ya kadar yükseldiğini, iş dünyasının sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile "Dövizini bozdur" kampanyası başlatılarak dövizdeki anormal yükselişin frenlendiğine dikkat çekerek, "Trump'un seçilmesi ve FED'in faiz arttırma kararı öncesinde bu bekleniyordu. Dolar dünyada yükseldi, fakat bizde spekülasyon yapıldığı için ABD doları diğer ülkelerin iki misli değerlendi. Ama iş dünyasının sağduyusu ile büyük bir yıkım olmadan bu badireyi de atlatmasını bildik" dedi.

2016 yılında olumsuzlukların yanı sıra güzel gelişmeler de olduğuna işaret eden Metin Anıl, "İzmit Körfezi'ne yapılan Osmangazi Köprüsü, İstanbul Boğazı üzerine yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli açıldı. 3. havalimanı inşaatı hızla ilerliyor. Çanakkale Boğazı üzerine yapılacak olan 18 Mart Köprüsü'nün temeli atıldı. Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen Türkiye ilerlemektedir. Ekonomimiz eski kırılganlığını kaybetti. Bu yaşananlar başka bir ülkenin başına gelse yerle bir olurdu. Biz ise geleceğe güvenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2017 yılından beklentimiz yüksek"

2017 yılı için iş dünyasının umutlu olduğunu anlatan Anıl, Trump'ın ocak ayında göreve başlamasıyla dünyada belirsizliğin sona ereceğini ve ekonomik açıdan daha güvenli günlerin başlayacağını vurgulayarak, "Ülkemizde terörün, Suriye'deki iç savaşın biteceğine inanıyoruz. Biz iş dünyası olarak 2017 yılına büyük umutlarla ve beklentilerle giriyoruz. Ülkemiz için yatırım yapmaya üretmeye devam edeceğiz. Dünyanın daha güvenli hale geleceğine karşı büyük ümitler besliyoruz" dedi.

İş Dünyası 2017’den Ümitli

İş Dünyası 2017’den Ümitli

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