İş Dünyası İstihdam Forumunda Buluşacak

İş ve istihdam dünyasının aktörleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Gaziantep Sanayi Odası(GSO) odası iş birliğinde düzenlenecek "iş ve...

İş ve istihdam dünyasının aktörleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Gaziantep Sanayi Odası(GSO) odası iş birliğinde düzenlenecek "iş ve istihdam Forumunda bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğiyle GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde, 10-11 Mayıs 2017 tarihinde "İş ve İstihdam Forumu" gerçekleştirilecek. Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan forum, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. "Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Etkilerinin Azaltılması Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek forum ile Türkiye'deki Suriyeli ve ev sahibi toplum üyesi iş arayanların daha fazla istihdam fırsatlarına erişimlerini sağlamak, firmaların ihtiyaç duydukları yeni iş gücüne yönelik kamu tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanmayı kolaylaştırmanın yanı sıra Türkiye'deki Suriyeli girişimciler ile diğer firmalar arasında iş birliğinin arttırılması hedefleniyor.

"Özel Sektörün Rolü ve Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Fırsatlar" başlığıyla düzenlenecek etkinlik, kamudan özel sektöre, uluslararası kurum ve kuruluşlardan sivil topluma, iş ve istihdam piyasasının tüm aktörlerini bir araya getirecek. Etkinliğin açılışı, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konukoğlu ve Tomasi'nin yanı sıra açılışta, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı/İşbirliği Bölümü Başkanı Simona Gatti de birer konuşma yapacak. "İş ve İstihdam Forumu", çeşitli panel, oturum ve çalıştayları içeren İş Bağlantıları Kurma Platformu, İş Arayanlar için Oturumlar, İşverenler ve Girişimciler için Oturumlar ile Genel Oturumlar olmak üzere dört farklı bileşene sahip bütüncül bir programdan oluşuyor. Forum'un iş arayan Suriyeli ve ev sahibi toplum üyeleri ile işverenleri doğrudan bir araya getirecek bir platform oluşturması, girişimciler ve şirketler arasındaki bağlantıların kurulması ve özel sektörde Türkiye'de ikamet etmekte olan Suriyelilerin istihdam olanaklarının arttırılmasına katkı sunması öngörülüyor.

Proje hakkında:

"Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Etkilerinin Azaltılması Projesi", iki temel bileşeni ile Suriye kriziyle birlikte nüfus artışından en çok etkilenen ve ekonomik kalkınma açısından en yüksek potansiyeli taşıyan Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde, yerel kaynaklar üzerindeki baskının hafifletilmesi, istihdam edilebilirliğin arttırılması, geçim kaynakları ile ilgili fırsatların iyileştirilmesi ve belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi yoluyla geçici koruma altındaki Suriyelileri ve yerel bölge halkını destekleyici faaliyetler yürütüyor. Avrupa Birliği tarafından 5,3 milyon Euro'luk bir bütçe ile finanse edilen proje, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası gibi yerel ortaklar ile işbirliği içerisinde UNDP tarafından uygulanıyor.