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İş Dünyasında Bir “Vaha”

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İş Dünyasında Bir “Vaha”
Yönetici Koçu Dr. Ebru Nurluoğlu, kendi geliştirdiği "Mutluluk Okulu" konseptinin ardından, iş ve iletişim dünyası perspektifinde, verimlilik ve çalışan...

Yönetici Koçu Dr. Ebru Nurluoğlu, kendi geliştirdiği "Mutluluk Okulu" konseptinin ardından, iş ve iletişim dünyası perspektifinde, verimlilik ve çalışan memnuniyeti çalışmalarına dair deneyimlerini kitaplaştırdı. "Vaha" isimli kitabı ile şirket iletişimine farklı bir yönden yaklaşan Nurluoğlu, "iyi iletişimi" patron, yönetici ve çalışan sorumluluğu ekseninde inceliyor; işte çalışan ve yönetici memnuniyeti ile elde edilen mutluluğa kapı aralıyor.

Ana uzmanlık alanları; Verimlilik, Kişisel ve Kurumsal İtibar, Sosyal Barış, Değişim, İklim Yönetimi ve Liderlik olan Dr. Ebru Nurluoğlu, bu kitabı yöneticiler ve tüm yönetici adayları için yazdı. Kitap, içerdiği pratik önerilerle, yöneticilerin çalışanlarıyla birlikte iletişimsel verimlilik uygulamalarını tüm şirkete yaymaları için bir fırsat sunuyor. Nurluoğlu kitabında, verimli iletişim alışkanlığının ancak çalışan ve yönetici işbirliğiyle şirket kültürüne yerleşebileceğini somut kanıtlarla aktarıyor.

Yönetimde mutluluk kılavuzu

"Kitaptaki her satırı, her kelimeyi sadece ve sadece denenmiş uygulamalardan yola çıkarak kaleme aldım" diyen Nurluoğlu, Vaha'nın şirketlerin kurum kültürü ve felsefesinin çalışanlara nüfuz etmesi, departmanlar ve çalışanlar arasında sinerjinin artırılması ve verimli takım oluşturulması ile performans artışında bir yol arkadaşı olabileceğini vurguluyor. Şirketin sunduğu maaş ve diğer imkânlar karşılığında profesyonellere düşen sorumluluğun işini teknik olarak iyi bilmek kadar iletişim becerilerini geliştirmek ve takım ruhu ile hareket etmek olduğunu anlatan Vaha, sunduğu farklı deneyimler ile yönetim dünyasının başucu kitabı olmaya aday.

İş Dünyasında Bir “Vaha”

İş Dünyasında Bir “Vaha”

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