İş Dünyasından Referandumda ’Evet’ Açıklaması

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için evet oyu kullanacaklarını...

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için evet oyu kullanacaklarını açıkladı.

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkez Sözcüsü Alpay Gürel, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için "Evet" kararı aldıklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürel, "Ülkemizde 16 Nisan'da yapılacak olan tarihi referandum için Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkezi olarak "Evet" diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti halkı 16 Nisan'da tarihi bir karar için referandum yapacak ve sandık başına gidecektir. Yapılacak olan bu referandum Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı için tarihi bir önem arz etmektedir. Biz Türkiye iş dünyası olarak daha güçlü bir Türkiye için 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda evet oyu kullanacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonundan referandumda "Evet" kararı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da, referandumda "Evet" oyu kullanacaklarını belirterek, "16 Nisan'da Türk halkı büyük bir sınavla karşı karşıyadır biz gençler olarak yapılacak olan bu referandum oylamasında bütün birimlerimiz, teşkilatlarımız ve üyelerimizle "Evet" oyu kullanacağız. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir dünya devleti olacaktır" diye konuştu.