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İş Güvenliğine Tiyatroyla Dikkat Çektiler

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İş Güvenliğine Tiyatroyla Dikkat Çektiler
Yıldırım Belediyesi tarafından sahnelenen tiyatro oyununda iş sağlığı ve güvenliği işlendi.

Yıldırım Belediyesi tarafından sahnelenen tiyatro oyununda iş sağlığı ve güvenliği işlendi. Hayat kurtaran tedbirlerin anlatıldığı oyunda iş güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki oyunda hayat kurtaran tedbirler trajikomik bir şekilde izleyenlere anlatıldı. İş güvenliği konusunun sadece güç gerektiren ağır işlerde algılanmaması gerektiğine vurgu yapılan sahnelerde, ofis hayatı ve diğer iş yerlerinde yaşanması muhtemel olayla anlatıldı. İş güvenliğinin hafife alınmaması gereken bir konu olduğunu interaktif bir şekilde anlatan tiyatro oyunu, salonu dolduran izleyicilerin büyük takdirini kazandı.

İş Güvenliğine Tiyatroyla Dikkat Çektiler

İş Güvenliğine Tiyatroyla Dikkat Çektiler

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