İş Kazalarına Dikkat Çekmek İçin İş Eldivenlerinden Sergi Açıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde, iş kazalarındaki kayıplara dikkat çekmek için iş eldivenlerinden sergi açıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde, iş kazalarındaki kayıplara dikkat çekmek için iş eldivenlerinden sergi açıldı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fidan Tonza, "Gördüğüm" isimli seramik ve enstalasyon sergisi açtı. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisinde açılan sergiye öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"İş kazalarında artan kayıplara dikkat çekmek istedim"

Sesli ve video gösterisi eşliğindeki sergiyi iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek için açtığını belirten Yrd. Doç. Dr. Fidan Tonza, "Çalışmamda iş kazalarında artan kayıplara dikkat çekmek istedim. Sergimde iş ve emeği çağrıştıran ses ve görüntü de kullandım. Burada farklı bir düzenleme ile yüzlerce oluşturulmuş seramik iş eldivenleri var. Gelenlerin bu konuya dikkatlerini çektiğimi düşünüyorum" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker ise serginin çok başarılı bir çalışma olduğunu kaydederek, "Fidan hocamıza iş kazalarına gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederim" diye konuştu.

Sergi 10 gün boyunca Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisinde gezilebilir.