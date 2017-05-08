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İş-kur İle Kütahya İl Müftülüğü Arasında Typ Protokolü İmzalandı

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İş-kur İle Kütahya İl Müftülüğü Arasında Typ Protokolü İmzalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) ile...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) ile Kütahya İl Müftülüğü arasında Toplum Yararına Programı (TYP) protokolü imzalandığı bildirildi.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak için, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) ile Kütahya İl Müftülüğü arasında Toplum Yararına Program (TYP) protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Şaphane, Simav ve Tavşanlı İlçe Müftülüklerine bağlı "Cami ve Kur'an Kurslarının Çevre Temizliği, Çevre Düzenlemesi hizmeti" yapılacaktır. Proje kapsamında katılımcılar, 25.05.2017 - 24.11.2017 tarihleri arasında 6 ay boyunca çalıştırılacak olup, Kütahya merkezde 22 kişi, Tavşanlıda 13 kişi, Simav da 12 kişi, Emet Gediz, Altıntaş, Aslanapa ilçelerinde 7'şer kişi, Domaniç ilçesinde 6 kişi, Çavdarhisar, Dumlupınar, ve Şaphane ilçelerinde 5'er kişi, Hisarcık ilçesinde ise 4 kişi olmak üzere toplam 100 vatandaşımız çalışacak olup, vatandaşlarımızın SGK primleri ve maaşları İŞKUR tarafından ödenerek işsiz 100 vatandaşlarımıza iş imkânı sağlanacak olup,Toplum Yararına Programına (TYP) başvurular 8 Mayıs - 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerine şahsen müracaat ederek ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılabilecektir. Seçmeler, Kütahya Merkezde, Kütahya Belediyesi Eski Kültür Sarayında 16.05.2017 tarihinde saat:09.00 - 13.00 arasında, ilçelerde ise ilçe Müftülüklerinde 16.05.2017 tarihinde saat:09.00 - 13.00 arası (Emet ve Domaniç İlçelerinde ise Kur'an kurslarında) yapılacaktır. Program dahilinde Toplam 1 milyon 335 bin 495 TL ödenek ayrılmıştır" denildi.(EFE)

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