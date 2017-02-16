İş-kur Müdürü Metin Ülgen Kaya’dan Anlamlı Bağış

Kırşehir Çalışma ve İş-Kur Müdürü Metin Ülgen Kaya, göreve başladıktan sonra hayırlı olsun ziyaretleri için gelen çiçekleri Şehit Aileleri ve...

Kırşehir Çalışma ve İş-Kur Müdürü Metin Ülgen Kaya, göreve başladıktan sonra hayırlı olsun ziyaretleri için gelen çiçekleri Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine bağışladı.

Bir kamyon dolusu çiçeği Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneğine getiren Kaya, çiçekleri şehit aileleri derneğine getirmesinde ki amacın yardımlaşma duygusuna sahip olmak adına yapıldığını ve şehitlerin ve ailelerinin sadece cenaze törenlerinde anılmaması gerektiğini söyledi.

Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinde açıklamada bulunan Metin Ülgen Kaya, "Şehitlerimizi ve ailelerini sadece cenaze törenlerinde değil her zaman toplumsal duyarlılıkla anabilmeliyiz. Bizlerin duası ve onların savaşı ile ayaktayız. Kesinlikle unutulmaması gerekir şehitlerimiz ve aileleri bizler her platformda onların yanındayız." dedi.

Kurum Müdürlüğünün sadece masa başında oturmak olmadığını anlatan ve devletin sıcak elinin vatandaşın her zaman yanında olduğunun gösterilmesi gerektiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Kamu kurumlarında müdür olmak devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu hiçbir düşünce ve siyasi ayrım gözetmeden göstermektir. Bizler, kendi çalışma alanımızda devletimizin her alanda vatandaşın yanında olduğunu gösterecek ve gerekli çalışmaları da yapacağız."

Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Beşkardaş ise yapılan dıuyarlı davranış karşısında memnun olduklarını söyledi.