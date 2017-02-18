İş Makinesi Dereye Yuvarlandı, Operatörü Kayıp

Van'ın Bahçesaray ilçesinden hasta kurtarma operasyonundan dönen belediyeye ait iş makinesi dereye yuvarlanırken, operatörden ise haber alınamıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinden hasta kurtarma operasyonundan dönen belediyeye ait iş makinesi dereye yuvarlanırken, operatörden ise haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 03.00 sıralarında Bahçesaray ilçesi Altıntepe Mahallesi Dikmenler mezrasında hasta kurtarma operasyonundan dönen Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, yol açma çalışmaları sırasında dereye yuvarlandı. Olayda iş makinesinin operatörü Vasfi Karaca ise karda kayboldu.

Karaca'nın beraberindeki diğer ekiplerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına başladı. Van-Bahçesaray karayolunun kapalı olmasından dolayı Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden bölgeye gitmeye çalışan Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ise henüz olay yerine ulaşamadı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, "Olayı haber aldıktan sonra AFAD arama kurtarma timlerinden oluşan 8 kişilik bir ekibimiz sabah saat 04.00 gibi yola çıktı. Ancak Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapalı olduğundan ekiplerimiz Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar" dedi.

Öte yandan, Van genelinde 109 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğu öğrenildi.