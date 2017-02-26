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İş Merkezinin Yıkımı İçin İş Makinesini Binanın Son Katına Çıkardılar

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İş Merkezinin Yıkımı İçin İş Makinesini Binanın Son Katına Çıkardılar
Malatya'da sağlam olmayan bina son katına çıkarılan iş makinesi ile yıkılmaya çalışılınca, otaya ilginç bir görüntü çıktı.

Malatya'da sağlam olmayan bina son katına çıkarılan iş makinesi ile yıkılmaya çalışılınca, otaya ilginç bir görüntü çıktı.

Kışla Caddesi'nde iş merkezi olarak kullanılan binanın yıkımı için örneğine az rastlanır bir yöntem kullanıldı. 5 katlı iş merkezinin son katına çıkarılan iş makinesi yıkımı gerçekleştirirken, yoldan geçen vatandaşlar gördükleri tablo karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

İş makinesinin binanın tepesine nasıl çıkarıldığını anlamaya çalışan vatandaşlar, uzun süre yıkımı izledi.

Binanın yıkımı esnasında kopan parçaların çevreye tehdit oluşturmaması için her türlü önlemin alındığı görülürken, iş makinesi operatörünün de binayı yıkarken herhangi bir kaza yaşanmaması için oldukça dikkatli davrandığı dikkatlerden kaçmadı.

İş Merkezinin Yıkımı İçin İş Makinesini Binanın Son Katına Çıkardılar

İş Merkezinin Yıkımı İçin İş Makinesini Binanın Son Katına Çıkardılar

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