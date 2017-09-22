İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirleri Değerlendirildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hayata geçirilen ve planlanan çalışmaları değerlendirerek, personelin olası risklere...

MASKİ Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hayata geçirilen ve planlanan çalışmaları değerlendirerek, personelin olası risklere karşı korunması amacıyla toplantı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,17 ilçede görevli personelin iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili yürüttüğü faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğü, aylık olağan toplantısında bir araya gelerek konuyla ilgili gündem maddelerini masaya yatırdı. Toplantıda İSG Şube Müdürü Mesut Kuşçu, İSG Bilim Uzmanı Ruhan Bayraktar, işyeri hekimi Arif Yılmaz, sağlık personeli Burçin Savranoğlu ve Hülyam OSGB Uzmanı Dilek Bozdemir yer aldı. MASKİ'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında olası kaza risklerinin tespit edilerek önlenmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, daha sağlıklı bir çalışma hayatı için personele verilmesi gereken eğitimler de görüşüldü.

MASKİ Genel Müdürlüğü, iş ve işçi sağlığının güvence altına alınması amacıyla bünyesindeki personelin eğitimlerine yönelik planlamalarını da sürdürüyor. Bu amaçla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İSG Şube Müdürlüğü iş birliğiyle mesleki risklerin önüne geçilmesine ilişkin eğitimler organize ediliyor. Ayrıca MASKİ çalışanlarına deprem, yangın ve şüpheli posta eğitimi de verilerek olası bir durumda uygulanması gereken adımlar hakkında bilgi aktarılacak.