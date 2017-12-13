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İş Yeri Yangınında Tehlike Son Anda Önlendi

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İş Yeri Yangınında Tehlike Son Anda Önlendi
Malatya'da bir bakkalda gece yarısı çıkan yangında büyük tehlike atlatıldı.

Malatya'da bir bakkalda gece yarısı çıkan yangında büyük tehlike atlatıldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile içeride bulunan piknik tüpleri patlamadan yangın kontrol altına alındı.

Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Kentim Caddesi'nde bulunan bir bakkalda gece yarısı belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesi ile kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti.

Bakkalda bulunan 7 adet piknik tüpünün dışarı çıkartılması büyük bir tehlikeyi önlerken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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