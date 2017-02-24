  • BIST 88.299
  • Altın 144,695
  • Dolar 3,5770
  • Euro 3,7936
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

İşadamı Mehmet Kazancı’nın Vefat Eden Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

» »
İşadamı Mehmet Kazancı’nın Vefat Eden Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kazancı Holding'in ortağı iş adamı Mehmet Kazancı'nın vefat eden oğlu Metin Kaan Kazancı son yolculuğuna uğurlandı.

Kazancı Holding'in ortağı iş adamı Mehmet Kazancı'nın vefat eden oğlu Metin Kaan Kazancı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, iş, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Aksa Enerji'nin bağlı olduğu Kazancı Holding'in ortağı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır tek akciğerle sürdürdüğü yaşam mücadelesini önceki gün gece saatlerinde kaybetmişti. Metin Kaan Kazancı için bugün cuma namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Metin Kaan Kazancı'nın dedesi Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Kazancı, babası Mehmet Kazancı, annesi Esin Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, iş adamı Nihat Özdemir, Rıdvan Dilmen, Mehmet Özdilek, Rüştü Rençber ile çok sayıda iş adamı, siyasetçi ve aile yakınları katıldı.

Cenaze töreni öncesinde baba Mehmet Kazancı, taziyeleri kabul etti. Yakınları ise Metin Kaan Kazancı'nın tabutuna sarılarak ağladı. Metin Kaan Kazancı'nın tabutuna ise Beşiktaş bayrağı örtüldü. Cenaze namazında Metin Kaan Kazancı için dua edildi ve helallik alındı.

Metin Kaan Kazancı, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Hasan Tahsin Usta Mahalle Pazarını Denetledi24 Şubat 2017 Cuma 13:43
  • Kazada Ölen Aynı Aileden 4 Kişi Yan Yana Defnedildi24 Şubat 2017 Cuma 13:43
  • Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu: "Türkiye’nin Önünü Açacak Bir Sistem Ortaya Çıkacaktır"24 Şubat 2017 Cuma 13:38
  • “Hayatlarını Geride Bırakanların Trajedisi - Hocalı Gerçeği” Programı24 Şubat 2017 Cuma 13:33
  • Gaziantep’te Referandum İçin Koordinasyon Merkezleri Oluşturuldu24 Şubat 2017 Cuma 13:23
  • Başkan Gökçek’ten, Yeni Darbe İddialarına Cevap24 Şubat 2017 Cuma 13:03
  • Lütfü Savaş: “Expo Bizi Umutlandıracak Bir Proje”24 Şubat 2017 Cuma 13:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’de24 Şubat 2017 Cuma 12:48
  • Artvin’de Fırıncılar Birleşme Kararı Aldı24 Şubat 2017 Cuma 12:38
  • Şişli’de Referandum Süreci Ve Anayasa Değişikliği Konuşuldu24 Şubat 2017 Cuma 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti