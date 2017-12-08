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İşadamı Yıldırım’dan Kars 36 Spor’a Destek

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İşadamı Yıldırım’dan Kars 36 Spor’a Destek
Karslı işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Kars 23 Spor'a maddi destekte bulundu.

Karslı işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Kars 23 Spor'a maddi destekte bulundu.

Kars tarihinde Türkiye Kupası'nda 5'inci tura çıkarak bir ilke imza atan Kars 36 Spor'a yaklaşık 4 bin TL yardımda bulunan işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, eğitimde, sosyal ve kültürel faaliyetlerde, kütüphane kurulmasındaki emekleri, cami ve kuran kurslarına yapılan hizmet bağışlarıyla dikkat çekerken, son olarak Kars'ın sporuna da el attı.

Kars 36 Spor'un Kars'ın tanıtımında özellikle bu yıl almış olduğu başarılı sonuçların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, "Kars 36 Spor bu sezon lige ve kupa çok iyi başladı. Kars tarihinde ilk kez kupa da 5'inci tura yükselmiştir. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. İnşallah bu yıl Kars 36 Spor hak ettiği 3. lige çıkar. Bunun için herkesi elini taşın altına sokmaya davet ediyor" dedi.

İşadamı Yasin Aşkın Yıldırım, Kars 36 Spor'a destek amaçlı verdiği 4 bin TL.'yi kulüp muhasebecisine teslim etti.

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