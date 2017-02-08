İşadamlarından anlamlı destek

Samsun TEGİAD üyeleri Ambartepe İlkögretimokulu'nda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu.

Samsun Terme Genç İşadamları ve Girişimciler Derneği (TEGİAD) üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Terme ilçesi Ambartepe İlkögretimokulu'nda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy’un da katıldıgı ziyarete TEGİAD yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çelebi " Artık Türkiye'de yaşayan bireyler olarak hepimizin kendi işinden başka sorumlulukları da var. Bizler işimizi yaparken bu tür sosyal sorumluluk projelerinin her zaman içinde olduk, olacağız. Siz genç kardeşlerimizinde sadece derslerdeki başarıları bu ülkeye tek başına yetmeyecektir. Hepimizin topluma faydalı, vatanına milletine yararlı bireyler olmak gibi borcu vardır.Toplum olarak hepimiz kucaklaşmalıyız,her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlige ihtiyacımız vardır.’’ dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ise bu tür sosyal sorumluluk projelerinden ötürü TEGİAD yönetimine teşekkür etti.