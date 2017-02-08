  • BIST 88.249
  • Altın 148,080
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9713
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

İşadamlarından anlamlı destek

»
İşadamlarından anlamlı destek
Samsun TEGİAD üyeleri Ambartepe İlkögretimokulu'nda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu.

Samsun Terme Genç İşadamları ve Girişimciler Derneği (TEGİAD) üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Terme ilçesi Ambartepe İlkögretimokulu'nda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy’un da katıldıgı ziyarete TEGİAD yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çelebi " Artık Türkiye'de yaşayan bireyler olarak hepimizin kendi işinden başka sorumlulukları da var. Bizler işimizi yaparken bu tür sosyal sorumluluk projelerinin her zaman içinde olduk, olacağız. Siz genç kardeşlerimizinde sadece derslerdeki başarıları bu ülkeye tek başına yetmeyecektir. Hepimizin topluma faydalı, vatanına milletine yararlı bireyler olmak gibi borcu vardır.Toplum olarak hepimiz kucaklaşmalıyız,her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlige ihtiyacımız vardır.’’ dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ise bu tür sosyal sorumluluk projelerinden ötürü TEGİAD yönetimine teşekkür etti.

tegiad-(1).jpgtegiad-(2).jpgtegiad-(4).jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatilin son gününde doyasıya eğlendiler05 Şubat 2017 Pazar 19:41
  • Engellilere 'iş garantili' proje01 Şubat 2017 Çarşamba 07:42
  • Anne sınavda, bebek hocada31 Ocak 2017 Salı 08:21
  • Çorumlu kadınlar sordu, uzmanlar cevapladı30 Ocak 2017 Pazartesi 07:43
  • Yeni lisansüstü programlarına YÖK'ten onay29 Ocak 2017 Pazar 07:00
  • Canik'ten kadınlara girişimcilik belgesi28 Ocak 2017 Cumartesi 17:02
  • Koruma altındaki çocuklara karne28 Ocak 2017 Cumartesi 13:05
  • CHP'den ücretsiz matematik kursu23 Ocak 2017 Pazartesi 12:46
  • '15 Temmuz ve Darbeleri' araştıranlara özel destek23 Ocak 2017 Pazartesi 12:41
  • Günümüzde internetin çok hızlı yaygınlaşması23 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti