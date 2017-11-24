İşaret Dili İle Klip Tekrardan Türkiye Gündeminde

Pelin Elitez ve Hakan Altun'un iki yıl önce "Mevsimler" adlı şarkıya çekmiş olduğu klip tekrardan Türkiye gündeminde yerini aldı.

Pelin Elitez ve Hakan Altun'un iki yıl önce "Mevsimler" adlı şarkıya çekmiş olduğu klip tekrardan Türkiye gündeminde yerini aldı.

Ünlü şarkıcı Pelin Elitez ile Hakan Altun'un işitme engelliler için gösterdiği duyarlılık sosyal medyada gündem oldu. Elitez ile Altun yaklaşık iki yıl önce "Mevsimler" adlı şarkıya çektikleri klipte işitme engelliler için işaret dili kullanmışlardı. Ünlü sanatçıların örnek davranışı, Twitter'da açılan #İşaretDiliniSeviyorum hastagi ile tekrardan gündeme geldi. Klipte işaret dili ile anlatım yapmak için İşaret Dili Uzmanı Neslihan Kurt'tan ders alan ikili, hayranları tarafından yine taktir topladı. Müzik kariyerinde başarılı adımlar atmaya devam eden Elitez, işitme engelli vatandaşları unutmamak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ünlü sanatçı diğer sanatçılara da klipte işaret dili kullanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Öte yandan, Elitez işaret dilinin sadece haber bültenlerinde değil; kliplerde, dizilerde ve sesin olduğu her yerde olması gerektiğini dile getirdi. Sosyal sorumluluk adına her insanın işaret dili öğrenmesi gerektiğini de belirten Elitez, farkındalık oluşturarak onların yaşamını daha da kolaylaştırabileceğimizi söyledi.