İşaret Dili Kursiyerlerinden Tiyatro Gösterisi

KO-MEK'te işaret dili eğitimi alan kursiyerlerden oluşan amatör tiyatro ekibi, hem işitme engellilerin hem diğer vatandaşların izleyebileceği bir oyun sahneleyecek.

KO-MEK'te işaret dili eğitimi alan kursiyerlerden oluşan amatör tiyatro ekibi, hem işitme engellilerin hem diğer vatandaşların izleyebileceği bir oyun sahneleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)'nda eğitim alan işaret dili kursiyerleri, Türkiye'de bir ilke imza atacak. 12 kursiyerden oluşan ekip, ses ve işaret dilini kullanarak sahnede iki ayrı skeci canlandıracak. Böylece tiyatroya gelen işitme engellilerle diğer vatandaşlar aynı anda oyunu izleyebilecek. Oyun 19 Şubat Pazar günü saat 19.00'da SDKM'de sahneye konulacak.