‘İşaret Dili’ Kursuna Kamu Personelinden Yoğun İlgi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından iletişimdeki engelleri kaldırmak amacıyla açılan "İşaret Dili Kursu'na...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından iletişimdeki engelleri kaldırmak amacıyla açılan "İşaret Dili Kursu'na kamu personeli yoğun ilgi gösteriyor.

Atatürk İlkokulunda İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak nezaretinde açılan İşaret Dili Kursuna Ziraat Bankası Şube Müdürü Servet Köse ve personeli, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seher Sibel Var ile personeli, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, polis memuru, üniversite ve ilkokul öğrencilerinden oluşan 25 kursiyer katıldı.

İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, toplam 120 saat süreli işaret dili kursunda kursiyerlerin bir işitme engelli vatandaşa yardımcı olacak kadar işaret dili hakkında bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

İşitme engelli vatandaşlarla iletişim kurmak ve ihtiyaç duyduklarında onlara yardım etmek amacıyla kursa katıldıkların söyleyen Hisarcık Ziraat Bankası Şube Müdürü Servet Köse, "Banka şubemize gelen işitme engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla üç personelimiz ile birlikte İşaret Dili Kursuna katıldık. Şubemizde bundan böyle işitme engelli vatandaşlarımıza daha bilinçli bir şekilde yardımcı olabileceğiz. Kalan personelimizi de ileriki aşamada açılacak kursa göndereceğiz." dedi.(MA-EFE)