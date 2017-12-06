İşaret Diliyle Müzik Dinletisine Tam Not

"Parmaklar Konuşsun Eller Sesiniz Olsun" adlı program, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda...

"Parmaklar Konuşsun Eller Sesiniz Olsun" adlı program, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan İl Müftüsü Şaban Kondi, protokol üyeleri katıldı.

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu ve İşaret Dili Eğitmeni Öğretim Görevlisi Betül Aşçı, Ardahan Üniversitesinde yer alan Engelli Öğrenci Birimi hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nda işaret dili eğitimi alan öğrenciler konuklara işaret dilini kullanarak müzik dinletisinde bulundular. Program, Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2017 yılı mezun öğrencilerinden İnanç Ulukaya'nın eğitmenliğinde, 22-24 Mayıs 2017 tarihinde İzmir'de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası 8-12 yaş Down Sendromu kategorisinde derece kazanan minik engelli sporcu Sıla Bulut'a başarısından dolayı Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından teşekkür belgesi takdim edilmesi ve protokol üyeleriyle engelli bireylerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.