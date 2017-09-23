“İşbirliği İle Kobi’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi” Kapanış Toplantısı Yapılacak

Çerkezköy TSO'da "İşbirliği ile KOBİ'lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi" kapanış toplantısı yapılacak.

Çerkezköy TSO'da "İşbirliği ile KOBİ'lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi" kapanış toplantısı yapılacak.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TSO) yürütülen "İşbirliği ile KOBİ'lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi" kapanış toplantısı 26 Eylül 2017 Salı günü öğleden sonra yapılacak. Çerkezköy TSO, Çerkezköy Saray ve Kapaklı bölgesindeki idari ve mülki amirler ve protokolün; OSB yöneticilerinin de katılacağı toplantıya tüm sanayicileri ve üyelerini davet ediyor.

Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Çerkezköy TSO'nun birlikte gerçekleştirdiği, "İşbirliği ile KOBİ'lerde Verimlilik Dönüşümü Projesinin" kapanış toplantısında projenin sonuçları paylaşılacak.

"İşbirliği ile KOBİ'lerde Verimlilik Dönüşümü" projesinin amacı ve kapsamı açısından ülkede uygulanan ilk ve tek örnek olduğuna dikkat çeken Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva, kapanış toplantısıyla ilgili olarak, "Bu proje, kamu, üniversite ve sanayici işbirliğinin başarıldığı özgün bir örnektir. Çok önemli bir başarı sağlanmıştır ve bu toplantıda bu başarılı işbirliğinin sonuçları paylaşılacaktır" dedi.

"İşbirliği ile KOBİ'lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi" 2016 yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek (Önce İnsan) Programı çerçevesinde gerçekleştirilmişti. Trakya Kalkınma Ajansı'nın mali desteği, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürütücülüğü ve Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün ortaklığında 9 ay boyunca yürütülen projede, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 12 KOBİ ve çalışanları verimlilik konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti almıştı.