Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD ve MEDİKÜM işbirliği ile Türkiye'nin ilk ve tek Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelecek yıl eğitim vermeye başlayacak.

Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD ve MEDİKÜM işbirliği ile Türkiye'nin ilk ve tek Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelecek yıl eğitim vermeye başlayacak. MÜSİAD Şube Başkanı Haluk Tan, "İşbirliğinin en güzel örneği bu" dedi.

Medikal Sanayi İnavasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir koordinatörlüğünde Tekkeköy Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği(MÜSİAD) işbirliği ile Türkiye'nin ilk ve tek Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak. MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan protokolü imzalanan ve Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfredatı yazılan okulun Türkiye'ye örnek olabilecek bir işbirliği olduğunu söyledi.

Tekkeköy Belediyesi'nin mülkiyetinde olan Eski Kutlukent Belediye Binası'nın ilçe belediyesinin okul yapılması için tahsis yaptığını hatırlatan Tan, "Okulumuz 2017 ve 2018 eğitim döneminde hizmet vermeye başlayacak. İlk etapta 80 veya 100 öğrenci alınacak. Öğrenciler 3 gün sahada 2 gün okulda eğitim görecekler. Öğrenciler makineler ve cihazlarla haşir neşir olacaklar. Müfradatın yazımı ile ilgili üyemiz Ahmet Bahadır bey Ankara'da ve bu konuda yardımcı oluyorlar. Samsun medikal aletler konusunda bir kümelenme merkezidir. Alt yapının güçlenmesi ile birlikte Samsun pazar payını büyütecektir. Meslek Lisemiz ciddi katkı sunacak. Biz bu anlamda benzer projelere katkı sunmaya hazırız. Diğer sektörlere örnek olacağını düşünüyoruz" dedi.

ATÖLYE BELEDİYEDEN

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise böyle bir projenin içerisinde bulunmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi. 1,5 sene içerisinde ciddi bir girişimle Eski Kutlukent Belediye hizmet binasının okul yapılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisinin gerçekleştirildiğini belirten Togar, "Böyle bir projenin içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz. Tekkeköy biliyorsunuz sanayi bölgesi. Öğrencilerimiz sanayide ve okulda eğitimlerini alacaklar. Biz belediye olarak okula tam donanımlı bir atölye yapma taahüdümüz var. Bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Ayrıca eğitim konusunda hayırseverlerin bazı destekleri de olacak onlar netleşince kamuoyuna duyuracağız "diye konuştu.

Özel Haber / Zekeriya FIRAT