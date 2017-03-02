  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

İşbirliğinin en güzel örneği

»
İşbirliğinin en güzel örneği
Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD ve MEDİKÜM işbirliği ile Türkiye'nin ilk ve tek Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelecek yıl eğitim vermeye başlayacak.

Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD ve MEDİKÜM işbirliği ile Türkiye'nin ilk ve tek Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelecek yıl eğitim vermeye başlayacak. MÜSİAD Şube Başkanı Haluk Tan, "İşbirliğinin en güzel örneği bu" dedi.

Medikal Sanayi İnavasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir koordinatörlüğünde Tekkeköy Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği(MÜSİAD) işbirliği ile Türkiye'nin ilk ve tek Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak. MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan protokolü imzalanan ve Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfredatı yazılan okulun Türkiye'ye örnek olabilecek bir işbirliği olduğunu söyledi.

medikal-okul-(haluk-tan).jpgTekkeköy Belediyesi'nin mülkiyetinde olan Eski Kutlukent Belediye Binası'nın ilçe belediyesinin okul yapılması için tahsis yaptığını hatırlatan Tan, "Okulumuz 2017 ve 2018 eğitim döneminde hizmet vermeye başlayacak. İlk etapta 80 veya 100 öğrenci alınacak. Öğrenciler 3 gün sahada 2 gün okulda eğitim görecekler. Öğrenciler makineler ve cihazlarla haşir neşir olacaklar. Müfradatın yazımı ile ilgili üyemiz Ahmet Bahadır bey Ankara'da ve bu konuda yardımcı oluyorlar. Samsun medikal aletler konusunda bir kümelenme merkezidir. Alt yapının güçlenmesi ile birlikte Samsun pazar payını büyütecektir. Meslek Lisemiz ciddi katkı sunacak. Biz bu anlamda benzer projelere katkı sunmaya hazırız. Diğer sektörlere örnek olacağını düşünüyoruz" dedi.

ATÖLYE BELEDİYEDEN

medikal-okul-(hasan-togar).jpgTekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise böyle bir projenin içerisinde bulunmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi. 1,5 sene içerisinde ciddi bir girişimle Eski Kutlukent Belediye hizmet binasının okul yapılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisinin gerçekleştirildiğini belirten Togar, "Böyle bir projenin içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz. Tekkeköy biliyorsunuz sanayi bölgesi. Öğrencilerimiz sanayide ve okulda eğitimlerini alacaklar. Biz belediye olarak okula tam donanımlı bir atölye yapma taahüdümüz var. Bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Ayrıca eğitim konusunda hayırseverlerin bazı destekleri de olacak onlar netleşince kamuoyuna duyuracağız "diye konuştu. 

Özel Haber / Zekeriya FIRAT

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırıkkale'de kitap kurtları yarıştı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:29
  • Öğrenci Meclisi'ne nasihat27 Şubat 2017 Pazartesi 00:34
  • Klavye şampiyonu Telekom'dan25 Şubat 2017 Cumartesi 19:34
  • 'Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır'24 Şubat 2017 Cuma 19:17
  • SAL'lı öğrencilerden TBMM'ye çıkarma24 Şubat 2017 Cuma 18:57
  • Minik pilotlar havaalanında23 Şubat 2017 Perşembe 18:35
  • Minik öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü'nü gezdi23 Şubat 2017 Perşembe 18:32
  • Canik'in kardeş eli projesi örnek oldu23 Şubat 2017 Perşembe 18:05
  • Meslek atölyesinde eğlenceli eğitim22 Şubat 2017 Çarşamba 19:07
  • 'Bu cennet vatana ancak hizmet edilir'22 Şubat 2017 Çarşamba 18:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti