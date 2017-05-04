İşçi, avukatını mahkemeye verdi

Samsun'un İlkadım Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışırken işten çıkarılan Özgür Geçer, Avukatı Burak Onur Toraman'ı dava etti ve hakkını yargıda arıyor

Samsun İlkadım Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışırken, 31 Aralık 2014'te iş akti sonlandırılan Özgür Göçer, 2015 yılında tazminat haklarından yararlanmak için İş Mahkemesi'ne dava açmak için Avukat Burak Onur Toraman'a sözlü vekalet verdi. Göçer, kazandığını söylediği dava ile ilgili Avukat Toraman'ın işe iade edilmesiyle ilgili başvuruda bulunmadığını bu nedenle işe iade davasını kaybettiğini, tazminat haklarından yararlanamadığını iddia ederek, yargıya başvurdu.

Göçer, "Avukat ile yazılı anlaşmamız yoktu. Sadece sözlü anlaşma yaptık. Davayı kazanması durumunda belli bir ücret alacaktı. Kendisine ödeme yapmadım. Dosya parası olarak avukata 800 TL harç parası verdim. Avukat Burak Toraman'ın bürosuna gittiğimde bana dava dosyasından çekildiğine dair bir kağıt imzalatmıştır. Avukat Toraman beni maddi manevi zarara uğrattı "dedi.

AVUKAT İDDİALARI YALANLADI

Savcılık olan Avukat olayla ilgili yazılı savunma verdi ve iddiaları reddetti. Avukat Onur Burak Toraman savunmasında, "Şikayetçi adına Samsun 1. İş Mahkemesi'ne 7 Aralık 2015'te dava açtım. Şikayetçi davayı 9 Aralık 2015'te kazandıktan sonra dosyadaki vekilliğime son vermiştir. İlgili dosya Yargıtay'dan döndükten sonra kendisini arayıp büroya çağırdım ve ihtar çekmemiz gerekiyor, ihtar için masraf gerekli olduğunu söylediğimde ihtar masrafını benim yatırmamı talep etti. Bende ihtar masrafını kendisinin vermesi gerektiğini söylediğimde şikayetçi 'Ben kendi dosyamı kendim takip edeceğim.Dosyamla alakalı hiçbir işlem yapmanı isteniyorum." dedi. İddiaları kabul etmiyorum. Avukatlık ücretini talep etmem ve icra takibi yapacağımı söylemem üzerine böyle bir şikayette bulunulmuştur " dedi.

Zekeriya FIRAT