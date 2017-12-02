İşçi Servisi Devrildi, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da işçileri taşıyan servis devrilerek takla attı, kazaya karışan 3 araçtan 4 ölü çıkarılırken 11 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da işçileri taşıyan servis devrilerek takla attı, kazaya karışan 3 araçtan 4 ölü çıkarılırken 11 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu olarak bilinen Sanayi Caddesi üzerinde üzerinde meydana geldi.

Bursa'da faaliyet gösteren bir otomobil firmasında çalışan ve gündüz vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 16 S 2106 plakalı midibüs, İhsaniye Metro istasyonu yanında Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı aracın çarpması sonucu 16 UAU 77 plakalı aracın üzerine devrilerek taklalar attı. İşçi servisine çarpan 16 SJT 66 plakalı siyah araç kontrolden çıkarak yaya yolunda bulunan ağaca saplandı. İşçi servisi ve altına aldığı araç yolda bir süre sürüklendikten sonra metro istasyonun duvarına çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşlar 112 ve 155 ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu işçi servisinin altında kalan Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41), Akın Demirkan (41) ve ağaca saplanan araçta bulunan Neslihan Namlucuoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İşçi servisinde ve diğer araçlarda bulunan toplam 11 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören İsmail Soner, "Biz kazayı görür görmez yardım etmek için koştuk, işçiler aracın altında sıkışmıştı ve ölüyoruz diye bağırıyorlardı. Biz sıkışan işçileri kurtaramayacağımızı anlayınca, ambulans geliyor biraz sabredin diye teselli etmeye çalıştık fakat 3 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Siyah araç yolda makas atarak ilerliyordu, kontrolünü kaybederek önce işçileri taşıyan servise çarptı sonra ağaca saplandı. Servis yan yatarak beyaz aracı altına aldı." ifadelerini kullanarak kazayı anlattı.

Kaza yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları çalışmada servis aracına çarparak devrilmesine sebep olan siyah aracın şoför bölmesinde alkol buldu.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından, vefat eden şahıslar Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sanayi Caddesi uzun süre trafiğe kapatılırken, devrilen işçi servisinin kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.