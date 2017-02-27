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İşçi Servisi İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

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İşçi Servisi İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa'da işçi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da işçi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şalıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesinin taşeron işçilerini taşıyan Ahmet Y. yönetimindeki 06 FY 2407 plakalı minibüs, otomobille çarpıştı. Kazada devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Tokgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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