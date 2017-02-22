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İşçi Servisi İle Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

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İşçi Servisi İle Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı
Malatya'da işçi servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Malatya'da işçi servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Malatya-Gölbaşı Karayolu Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Müslüm Ü. yönetimindeki 44 NB 407 plakalı işçi servisi ile Ahmet Temel(34) yönetimindeki 44 AT 370 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Ahmet Temel ile babası Aliseydi Temel (62) sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Aliseydi Temel Malatya Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ve Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, acı haberi duyan ölenlerin yakınları ise hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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