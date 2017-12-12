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İşçi Servisi Yola Düşen Tomruklara Çarptı: 6 Yaralı

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İşçi Servisi Yola Düşen Tomruklara Çarptı: 6 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü, kamyondan yola dökülen tomruklara çarparken, kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü, kamyondan yola dökülen tomruklara çarparken, kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan Murat Çakır idaresindeki 16 FCV 13 plakalı tomruk yüklü kamyon, Boğazköy mevkiinde keskin virajı döndüğü sırada, kasasında yüklü olan tomruklardan bir kısmı yola döküldü. Bu sırada İnegöl'den Yenişehir'e Karayolları işçilerini taşıyan 69 yaşındaki Fahrettin Kırlar idaresindeki 06 GC 9078 plakalı servis aracı önüne dökülen tomruklara çarptı. Minibüs sürücüsü ile Karayolları işçilerinden 59 yaşındaki Ziya Türkoğlu, 24 yaşındaki Süleyman Özcan, 51 yaşındaki Dursun Ali Öztürk, 18 yaşındaki Muhammed Salih Demirkol ve 52 yaşındaki Akın Şahinler yaralandı. Kaza yerine çok ambulans sevk edilirken, yaralılar 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kara yolunu trafiğe kapatan tomruklar iş makinesiyle kaldırıldı.

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