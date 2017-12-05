İşçiden Beklenen Fedakarlık

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, altı milyonu aşkın emekçiyi yakından ilgilendiren yeni ücreti belirleme çalışmalarına 1 Aralık Cuma günü başladı.

İlk toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yeni ücret saptanırken işçi ve işverenden fedakarlık istemesi hayli dikkat çekiciydi. Özellikle aldığı bin 404 lira ile yaşamaya çalışan asgari ücretliden bu yönde talepte bulunulması anlamlı olduğu kadar düşündürücü de.

Öyle ya Türk-İş’in araştırmalarına göre açlık sınırı bin 600 liraya ulaşmış, mevcut asgari ücret ise net bin 404 lira. Yani aldığı para açlık sınırının bile altında. Yine de fedakarlı k yapması isteniyor. Nasıl yapacaksa! Zaten yaşam koşullarının hayli altındaki ücretiyle yıllardır fedakarlık yapıyor milyonlarca emekçi.

Aslında bakanın açıklamaları, talebi asgari ücrete yapılacak zammın düşük olacağını ortaya koyuyor. Yani sayın Bakan emekçiye, “Bu yıl da yüksek zam beklemeyin” demeye getiriyor.

İşverenler Bakan Sarıeroğlu’nun talebini nasıl karşılar bilemem. Ancak, her bir asgari ücretli işçi için Hükümetin yaptığı 100 liralık yardımın önümüzdeki yıl da sürmesini istiyorlar. İşçi tarafı da işten çıkarmaların olmaması için bu desteğin sürmesinden yana.

Dediğim gibi, işçi komisyonun alacağı kararı merakla beklese de göreceli zammın çıkması çok zor. Önceki yazımda da vurguladığım gibi yüzde 6 ile 10 veya 11 arasında zam olası gibi. O da mevcut asgari ücrette yıllık en çok 150 liraya kadar bir artış anlamına geliyor.

Sanki bu yıl da Hükümet ile işveren tarafının oyları ile yeni ücret belirlenecek gibi görünüyor. Gerçi taraflar zam önerilerini daha komisyona iletmedi. Sanırım 15 Aralık’ta Türk-İş Genel Merkezinde yapılacak ikinci toplantıda işçinin talep edeceği zam oranı belli olur. İşverenin ne önereceği yine 22 Aralık’ta TİSK Genel Merkezindeki üçüncü toplantıda ortaya çıkar.

Ne olursa olsun, kim hangi talepte, öneride bulunursa bulunsun Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan işçiyi sevindirecek kararın çıkması zor gibi. Öyle anlaşılıyor ki bu yıl Hükümet ve işveren temsilcilerinin oyu ile yeni ücret saptanacak.

Tabii, TÜİK’in komisyona ileteceği bir işçinin aylık yapması gereken harcama maliyeti de önemli. Ne var ki, komisyon TÜİK’in bildirdiği rakamları ciddiye almıyor. İşçi tarafı her yıl bu verinin dikkate alınmasını istiyor. Ancak karşılık bulamıyor.

Asgari ücretin günün koşullarına göre düşük olmasında saptanma ölçütleri önemli rol oynuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ücret belirlenirken Türk-İş ve DİSK’in de belirttiği gibi dört kişilik ailenin harcama kalıpları yerine, tek işçinin yapabileceği harcamalar dikkate alınıyor. Yani işçinin ailesi göz ardı ediliyor.

Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik koşullarına göre, insanca yaşamasını mümkün kılacak, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücreti olması gerekirken, belirlenmesinde bu koşullara uyulmadığından hep düşük kalıyor.

Anayasanın 55. maddesinde, ‘’asgari ücretin tespitinde, çalışanların geçim şartları ile ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur’’denilmesine karşın, ücretin tespitinde bu ilke bugüne dek hiç dikkate alınmadı.

En önemlisi komisyon, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesaplayarak önerdiği rakamlara hiç itibar etmiyor. Oysa TÜİK’in hesaplamaları, komisyona önerdiği rakamlar yaşamın gerçeklerine daha uygun.

Yani komisyon genelde TÜİK’in önerdiği rakam yerine hükümetin belirlediği son derece düşük oranlı zammı işçi tarafının muhalefetine karşın işveren ve hükümet temsilcilerinin oyu ile benimseyip karar altına alıyor.

Bu yıl da bundan farklı bir oylamanın olmayacağını söylemek kahin olmayı gerektirmiyor.

Özetle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne dek işçinin dört kişilik ailesini ve TÜİK’in önerdiği rakamları ciddiye almayarak,işveren ve hükümet temsilcilerinin oyları ile salt çalışan işçinin harcama kalıplarına göre ücreti saptamasından ötürü, işçiler enflasyon karşısında sürekli ezildi, enflasyona yenik düştü.

“Asgari ücret vergi dışı bırakılsın” önerisi de “vergi kaybı olur” gerekçesiyle siyasi iktidar tarafından hep görmezden geliniyor. Allah kolaylık versin milyonlarca asgari ücretli ve dar gelirliye.