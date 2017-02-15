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İşçilere 'belge' uyarısı

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İşçilere 'belge' uyarısı
Kırıkkale TSO ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kursta başarılı olan inşaat işçilerine sertifikalarını veren Vali Haktankaçmaz, "Bu belge sokakta 100 TL’ye satılan bir belge değildir" dedi

Kırıkkale Valisi Dr. M. İlker Haktankaçmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen inşaat işçilerine yönelik, Mesleki Yeterlilik Belgesi Sertifika Töreni’ne katıldı. TSO Başkanı Ahmet Varlı, amaçlarının Kırıkkale'ye hizmet etmek, istihdam konusunda fayda sağlamak olduğunu ifade etti. Kırıkkale’de 48 meslek dalında 5 bin’e yakın işçi olduğunu belirten Başkan Varlı, işçilerin bu kurslara iştirak etmesini istedi.

'BU BELGELER REFERANSTIR'
Vali Haktankaçmaz ise, "Devir artık okumuşların devri. Eskiden alaylı, mektepli ayrımı vardı. Ama artık nesil değişiyor, dönem değişiyor, devir değişiyor. Türkiye çok farklı bir gelişmişlik düzeyine geldi. Bundan sonra alaylılar azalacak, mektepli olanlar, yani yaptığı işi belgelendirenler o işi yapma hakkına sahip olacak" dedi. Haktankaçmaz, "Bu belgeler sizin için bir referanstır. Bu belge sokakta 100 TL’ye satılan bir belge değildir" dedi. Vali Haktankaçmaz, inşaat işçilerine yönelik Mesleki Yeterlilik Sınavı sonrası başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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