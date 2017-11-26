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'İşçinin yanında olun'

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'İşçinin yanında olun'
Belediye İş Sendikası'nın genel kurulunda güven tazeleyen Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit ve yönetimi, Genel Başkan Nihat Yurdakul'u ziyaret ederek, Yurdakul'un sendikal tecrübelerini dinledi

Belediye İş Sendikası Samsun Şubesi'nin 11. Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyen İlyas Yiğit, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'u Ankara’daki makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Yurdakul, yeni seçilen yönetime başarılar dilerken, çalışma hayatı ve sendikal mücadelenin sorunları ile ilgili olarak yeni yöneticilere bilgiler vererek, sendikal tecrübelerini paylaştı, ve tavsiyelerde bulundu. Yurdakul, sürekli işçinin arasında olmalarını isteyerek, sendikanın ilke ve prensiplerinden ayrılmamaları söyledi.

YİĞİT'TEN YURDAKUL'A TEŞEKKÜR
Sıcak ve samimi bir ortamda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, konuşan Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, "Gecesini gündüzüne katarak Belediye-İş sendikasını Türkiye'nin en itibarlı ve onurlu sendikalarından biri haline getiren Genel Başkanıma işçi sınıfı adına teşekkür ediyoruz. Yeni seçilen yönetim kurulumuz, sendikamızın ilkelerinin dışına çıkmadan üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarına inancım tam olup, yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Bizleri kabul ettiğiniz içinde teşekkür ediyoruz" diye konuşu. Özkan ŞENGÜN

sendika-ziyaret3.jpgZiyaret sonunda Belediye-İş Genel Başkanı ziyaretçilere cüzdan hediye ederken, Samsun yönetimi de Yurdakul'a çeşitli yöresel ürünler hediye etti. 

sendika-ziyaret1.jpg Samsun Şube Yönetimi, Ankara programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. 

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