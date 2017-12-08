İŞE BAŞLAMAK BİTİRMEK KADAR ÖNEMLİDİR

Samsunspor’un eski futbolcuları ve teknik direktörleri, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Samsunspor’un sorunlarını konuşmak için bir araya gelip basın toplantısı düzenledi.

Kimler vardı toplantıda:

Hakkı Bayrak, Hasan Şengün, Mehmet Ali Çınar, Celil Sağır, Ahmet Usta, Ömer Kuranel, Bünyamin Kubat, İmdat Arslan, Şendoğan Çakmaker, Necati Özsüz, Hamdi Fermancı, Ali Kemal Gedikli, Sinan Ünal, Murat Şimşek, Hamdi Tezol ve Metin Karabulut gibi önemli futbolcu ve antrenörler vardı.

Toplantıda bir de bildiri okundu.

Bildiride “Başka bir alternatif yoksa göreve talip olunur” denildi.

Başkan adayı çıkmazsa ya da mevcut Başkan Erkurt Tutu’nun tek aday olması halinde başkanlığa aday olabileceklerini de vurguladı toplantıya katılanlar. Milli Oyuncu Celil Sağır, “Samsunspor şu anda sportif anlamda dip yapmış, altyapısı perişan, üst yapısı da abandone olmuştur. Bunun yanı sıra tarihte hiç olmadığı kadar armasının sorgulandığı bir Samsunspor var ortada” dedi.

Her katılımcı konuştu, fikirlerini söyledi.

Söylenilenlerin yapılıp yapılamayacağını tartışanlar olabilir.

Beğenmeyen ve eksik bulanlar da olabilir.

Bir işi bitirmenin en önemli tarafının “İşe Başlamak” olduğu unutulmamalıdır.

Bu arkadaşlar bir yola girmişler, kutlarım kendilerini ve il adına teşekkür bile ederim.

Başımıza ne geliyorsa kendi aramızda konuşup tartışmaktan gelmiyor mu?

Bu arkadaşlar artık kendi aralarında konuşup tartışmayı bıraktılar ve yıllar sonra yeniden sahaya çıktılar.

Samsunspor çok ağır bir hasta durumundadır. Önemli olan hasta yatağında ölümü bekleyen bu hastayı tedavi edip ayağa kaldırabilmektir.

Samsunlu iş adamları haydi hep birlikte Kırmızı Beyaz renkler için sizler de bir kurtuluş savaşı verin.

Kimseden korkmadan, çekinmeden, özellikle de siyasetçilerden ürkmeden.

Bu ilde siyasetin spordan elini çekmesi için birlik zamanı değil mi bugün?

Bugünün yarını da vardır, unutulmamalı…

REZA OTOMOBİLİN ÖNÜNE GEÇTİ

Şu hale bakın, nelerle uğraşıyoruz, gündemimiz bir anda nasıl da değişiyor.

Bir Reza çıktı ortaya, milli otomobilimiz milletin ağzından ve beyninden düşüverdi. Reza kim ve kimin maşası? Herkes bir fikir atıyor ortaya. Tahsili ne, okumuş mu yazmış mı? Hangi okulları bitirmiş ki de bir ülkenin, hatta iki ülkenin arasında kumpaslar kurmuş?

İşin en vahim tarafı da ortaokulu ancak bitirebilmiş bir kişinin oyununa nasıl gelinmiş?

Türkiye’de hep “Cambaza bak” oyunu oynatıyorlar insanlara.

Cambaza bakanlar hep telin üzerinde nasıl oynadığını merak ediyorlar ancak ceplerinden ve ruhlarından daha da önemlisi beyinlerinden nelerin çalındığının farkına bile varmıyorlar.

Reza, milli otomobil fabrikası ve üretiminin önüne geçmiş durumda.

Demek ki otomobilden de hızlı gidiyor. Çünkü arkasından öncelikle bazı siyasetçileri sürüklüyor.

Bu ülkeyi bu açmazdan kurtaracak bir mavi gözlü sarı saçlı daha gelir mi acaba?