İsfendiyar Sokak’ta Yollar Düzenleniyor

Çankırı Belediyesi, Yenimahalle İsfendiyar Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarına başladı.

Çankırı Belediyesi, Yenimahalle İsfendiyar Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarına başladı. 1 nolu Sağlık Ocağı yol ayrımından itibaren başlayan çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce tretuar çalışması da gerçekleştiriliyor.

Yoğun kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda düzenlemeler ile tamiratlar gerçekleştiren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Yenimahalle İsfendiyar Sokak'ta trafik akışının düzenlemek için çalışmalara başladı. Yol üzerinde araçların geçişini rahatlatmak için yapılan çalışmalarda araçların geliş-gidiş trafiğinin düzenlenmesi için delinatörler çakıldı. Sokakta 60 mekre boyunca ortalama 1 metre genişliğinde tretuar yapım çalışması da başladı. Yol düzenlemesinin bu hafta içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

"Parke bakım ve onarımları sürüyor"

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen yol bozukluklarını da ivedi olarak gidererek bozulan parkelerin bakım ve onarımı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, altyapı çalışmaları ve yol oturmaları sebebi ile Abdülhalik Renda Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki ve Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi civarındaki parkelerinin tamiratını da gerçekleştiriyor.