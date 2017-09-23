İshak Gazel: "İl Takımları Profesyonel Ligde Olmalı"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahyaspor'un yeniden uzun bir yolculuğa çıktığını belirterek, bu yolculuğun son durağının mutlaka şampiyonluk...

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahyaspor'un yeniden uzun bir yolculuğa çıktığını belirterek, bu yolculuğun son durağının mutlaka şampiyonluk olması temennisinde bulundu.

Kütahyaspor'un yeni sezon açılışı töreninde konuşan Gazel, "Geçen sene bir takım talihsizlikler neticesinde küme düştük. Ondan bir sene öncede Takımımız, yönetimimiz, taraftarımız, Belediye Başkanımız ile birlikte büyük bir efor sarf ederek üçüncü lige çıkmıştık. İnşallah bu yılda aynı özveriyi göstererek yeniden üçüncü lige çıkacağız. Bu konuda siyaset olarak gereken tüm desteği vereceğiz. İyi transferler yapılarak, büyük bir hassasiyet gösterilerek gayet güzel bir takım oluşturuldu. Takımımızın başta stat olmak üzere tüm sorunlarının giderilmesi için bakanlık nezdinde yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Bu tüm ihtiyaçları kısa süre içerisinde neticeye kavuşturmuş olacağız. Bizim bir tane Kütahyasporumuz var başka bir Kütahya spor yok. Bir şehir takımı mutlaka bir profesyonel ligde olmalıdır. Bunun için herkes taşın altına elini sokmalıdır. Takım oyuncuları başarı için sahada ter dökerken, Şehrimiz de faaliyet gösteren bütün iş adamlarımız ile birlikte bizde başarı için çalışma yapmamız lazımdır. Alt yapıda oynayan oyuncularımızın ana kadroya girmesi beni son derece mutlu etmiştir. Kütahya spor ilimizin en büyük reklamıdır. Yeni sezon camiamıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. (EFE)