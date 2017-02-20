Işık Sigorta’nın Devrine Onay Verildi

Asya Katılım Bankası'nın kontrolü altında bulunan Işık Sigorta A.Ş.'nin ve kontrolünün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan kurul kararına göre, Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin tek kontrolü altında bulunan Işık Sigorta A.Ş.'nin kontrolünün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından devralınması işlemine izin verildi.
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