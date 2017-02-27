Işıklarda Bekleyen Otomobil Cayır Cayır Yandı

Van'ın Edremit ilçesinde ışıklarda beklerken alev alan LPG'li otomobil kullanılmaz hale geldi.

Van'ın Edremit ilçesinde ışıklarda beklerken alev alan LPG'li otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, olay saat 18.30 sıralarında Van-Tatvan Karayolu üzerindeki Yeni TOKİ Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen İsa Gözçiçek yönetimindeki 07 ZT 775 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Sürücü İsa Gözçiçek ile yanındaki eşi ve iki oğlu, büyük bir korkuyla otomobili terk ederken alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, LPG'li otomobilin patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilleri gözleri önünde yanan Gözçiçek ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Otomobilin bilinmeyen bir nedenden ötürü alev aldığını ifade eden sürücü İsa Gözçiçek, "Otomobilim aniden stop etti, çalışmadı. Biraz iteledim. Pat diye bir ses geldi. Bende hemen otomobilde oturan çocuklarımı indirdim" dedi.