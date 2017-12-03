İşitme engelli annesine sevgisini kliple paylaştı

Çorum'da mesleki lisesi öğrencisi olan Hülya Özkoyun, işitme engelli annesine sürpriz yapmak için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla işaret diliyle klip hazırlayarak, annesinin dilinden dünyaya seslendi

Çorum'un Bayat İlçesi'ndeki Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü okuyan Hülya Özkoyun, işitme engelli annesine sürpriz yapmak için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla işaret diliyle klip hazırlayarak, annesinin dilinden dünyaya seslendi.

EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR

Klipte; "Bayat Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi olarak sizleri unutmadık. Engelsiz bir dünya için engelleri kaldır. Unutmayalım, her birey engelli adayıdır. Sevgi her engeli aşar. En büyük engel sevgisizliktir. Sizleri seviyoruz" mesajına yer verilirken, engellilere karşı toplumdaki ön yargı ve sorunlara da dikkat çekildi.

Öğretmen Emel Büğrü, "Okul olarak sessizlerin sesi olmaya karar verdik" dedi. Öğrenci Hülya Özkoyun ise, "Çok güzel oldu. Annem videoyu izlerken çok mutlu oldu" diye konuştu. Kızının öğretmenleri birlikte hazırladığı klipi izleyen Zeynep Özkoyun'un ise duygulandığı gözlenirken, kızının hazırladığı videoyu izlemekten mutlu olduğunu belirterek, herkese teşekkür etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle hazırlanan klip, tüm engelliler ve annelere hediye edildi.