  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

İşitme Engelli Kuzenlerinin Sesi Oldu

» »
İşitme Engelli Kuzenlerinin Sesi Oldu
Türk spor tarihinin en büyük organizasyonu Deaflympics 2017'de, Buse Yörükoğlu ve Berna Dikyuva yüzmede madalya ararken, işaret dili tercümanı kuzenleri...

Türk spor tarihinin en büyük organizasyonu Deaflympics 2017'de, Buse Yörükoğlu ve Berna Dikyuva yüzmede madalya ararken, işaret dili tercümanı kuzenleri Volkan Yılmaz onların ve diğer sporcuların sesi oluyor.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda İşitme Engelliler Yüzme Milli Takımı sporcusu Buse Yörükoğlu ve Berna Dikyuva, Ay-Yıldızlı bayrağı göndere çekebilmek için havuza girecek. İki kardeşin ve aynı amaç doğrultusunda mücadele edecek diğer sporcuların seslerini duyuran isimlerden biriyse Volkan Yılmaz. İşitme engelli bir anne babanın işitme engelli olmayan çocuğu, yani bir CODA (Children of Deaf Adults) olan Volkan Yılmaz, Buse ve Berna kardeşlerin kuzeni.

Ailede yeteneği olan yalnızca bu üç kuzen de değil. Milli yüzücü Berna Dikyuva yüzmeye antrenörlük yapan annesi sayesinde başladıklarını belirterek, "Annem eskiden antrenörlük yapıyordu. Ben 9 yaşındayken annem İzmir'de küçük çocukları eğitiyordu. Bu sayede biz de yüzmeye başladık" dedi. Kardeşi gibi milli yüzücü olan Buse Yörükoğlu da, "Ben de aynı şekilde başladım çünkü abla kardeş olduğumuz için onda geçerli olan kural bende de geçerli. Bu olimpiyatlarda inşallah iyi bir derece elde ederiz, çünkü Avrupa çok güçlü. Bu sene inşallah derece alıp bir madalyayla bile olsa adımızı duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

"Mücadelelerini paylaşmak duygulandırıyor"

Buse Yörükoğlu ve Berna Dikyuva'nın seslerini Deaflympics 2017'de işaret dili tercümanı olarak yer alan ve her zaman haberlerde sağ alt köşede işitme engelli bireyler için tercümanlık yaparken görülen Volkan Yılmaz duyuracak. Volkan Yılmaz bu organizasyonda yer almanın ayrı bir gurur ve mutluluk verdiğini belirtirken, "Benim kuzenlerim yüzme milli takımındalar. Bu benim için gurur verici bir olay. Onlar sportif branşlarda mücadele ederken, ben onların mücadelesini işaret diliyle paylaşıyorum. Bu da bana hem gurur veriyor, hem de duygulandırıyor" şeklinde konuştu.

İşitme engelli bir anne babanın çocuğu olduğunu ve bu yüzden ilk önce işaret dilini öğrendiğini hatırlatan Volkan Yılmaz, "İnsanlar bana bu dili öğrenirken zorlanıp zorlanmadığımı soruyorlar. Bu dil, benim ana dilim. Ben de onlara konuşmayı öğrenirken zorlanıp zorlanmadıklarını soruyorum. Hatırlamıyorlar. Çünkü ana dilimizi çok küçük yaşta öğreniyoruz ve o günleri hatırlamıyoruz. Bizim için de durum aynı. Bizim bir farkımız, iki dilli büyüyoruz. Önce işaret dilini, sonra da ona ilave olarak konuşmayı öğreniyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray’ın Yeni Transferi Mariano, İstanbul’da16 Temmuz 2017 Pazar 00:13
  • Atatürk Havaalanı’nda Galatasaray Yönetimine Protesto15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:33
  • Cenk Gönen, İstanbul’a Döndü15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:23
  • Balkanlarda İlk Gün 8 Madalya15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:08
  • Yasin Öztekin’in Sağlık Durumu15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:08
  • Trabzonspor İlk Hazırlık Maçında Mtk Budapeşte’ye 2-1 Yenildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:53
  • Boluspor-antalyaspor Hazırlık Maçı15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:43
  • Rajko Rotman, Göztepe’de15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:18
  • Göztepe Yeni Formalarını Tanıttı15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:03
  • Son Şampiyon Kırkpınar’ın İlk Gününde Elendi15 Temmuz 2017 Cumartesi 20:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti