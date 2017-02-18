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İşitme Engelli Öğrencinin Folklor Azmi

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İşitme Engelli Öğrencinin Folklor Azmi
Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası halk oyunları müsabakalarına katılan doğuştan işitme engelli...

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası halk oyunları müsabakalarına katılan doğuştan işitme engelli öğrenci, yarışmaya damga vurdu.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda okullararası halk oyunları yarışması düzenlendi. Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen ve 11 okulun katıldığı yarışmalar, karma minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen kısa bir açıklama yapan Genlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Nevzat Yılmaz, yarışmanın folklorun gelecek nesillere aktarılmasına etkili olacağını ifade ederek tüm okullara başarılar diledi.

Ardından söz alan Hakkari Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek ise, eğitimin sınıflarda sadece tahta ve sıra arasında bir mecra olmadığını vurgulayarak, "Biz eğitimin ve öğretimin kültürel ve sportif her türlü aktivitelerle güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ondan dolayı halk oyunları, toplumların yüzyıllar boyunca yaşanışlarından elde ettikleri en önemli kazanımlarıdır. Onları diri tutan, onları güçlü kılan en önemli eğedir folklor. Orta Doğu'nun bu konuda en zengin, en bakir, en keşfedilmemiş ve kaybolmayla yüz yüze kalan bir ildir Hakkari. Yüzlerce oyunu olan ve binlerce şarkısı olan bir kültürdür hazinesidir Hakkari folklorü. Her şarkının bir hikayesi olan kültüre sahibiz. Bu kültürün bir kıtası yer değişse tüm anlamını yitirir. Bu kültürümüze sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Şemdinli Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencilerinden işitme engelli Rukiye Türkoğlu ve ekip arkadaşları performanslarıyla seyircilerden ve jüri üyelerinden büyük alkış aldı. İşitme engelli Rukiye Türkoğlu'nun müzik ritmine ve ekip arkadaşlarına hiç hata yapmadan ayak uydurması üzerine sahneye çıkan Hakkari Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek, minik Rukiye'yi tebrik etti.

Duygusal anların yaşandığı yarışma sonunda dereceye giren işitme engelli Rukiye Türkoğlu ve ekip arkadaşlarına kupa ve madalyalar takdim edilirken, yarışmada dereceye giren öğrencilerin Hakkari'yi önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan bölge yarışmalarında temsil edeceği öğrenildi.

İşitme Engelli Öğrencinin Folklor Azmi

İşitme Engelli Öğrencinin Folklor Azmi

İşitme Engelli Öğrencinin Folklor Azmi

İşitme Engelli Öğrencinin Folklor Azmi

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