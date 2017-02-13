İşitme Engelli Sporcu Bartın’ın Gurur Oldu

Bartın'ın ilk ve tek işitme engelli sporcusu olan Bartu Akdemir, Samsun'da düzenlenen Yıldızlar İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Serbest...

Bartın'ın ilk ve tek işitme engelli sporcusu olan Bartu Akdemir, Samsun'da düzenlenen Yıldızlar İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Serbest ve Grekoromen alanlarında iki madalya kazandı.

10 - 12 Şubat tarihleri arasında Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan Yıldızlar İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Bartın'ı temsil eden işitme engelli sporcu Bartu Akdemir Serbest ve Grekoromen alanlarında iki madalya kazanma başarısı gösterdi. Sporcunun iki alanda da başarı sağlayarak Bartın'da bir ilki gururla yaşattığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, "Bartın'ın ilk ve tek işitme engelli sporcusu olan Bartu Akdemir aynı zamanda ilk derece yapan duyma engelli sporcumuzdur. 63 kiloda güreşen sporcumuz Bartu serbestte Türkiye 2. si olurken Grekoromen de Türkiye 3. sü oldu" dedi.

"Desteğin meyvelerini alıyoruz"

Özdemir, "Sporcumuz Bartu Akdemir ve Güreş Antrenörümüz Gökhan Dumlu'yu tebrik ediyorum bizlere bir ilki yaşattılar. "Spor Engel Tanımaz" sloganı ile çıktığımız yolda engelli sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz ve meyvelerini almaya başladık. Bu bizim için güzel bir başlangıç. Bartu Akdemir ve daha nice sporcularımızın bize böyle sevinçler yaşatacağına inanıyorum. Antrenörümüz Gökhan Dumlu ve sporcumuz Bartu Akdemir" e başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"Başarıların devam gelecek"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü olan ve aynı zamanda İşitme Engelliler Güreş Antrenörü olan Gökhan Dumlu da " Sporcumuz Bartu Akdemir gelecekte çok çalışıp Bartınımıza uluslar arası arenada madalya kazandıracağına söz verdi. Bende sporcum Bartu Akdemir" i tebrik ediyor ilimizi uluslar arası müsabakalarda da en iyi şekilde temsil edeceğine gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.