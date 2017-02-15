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İşitme engelli sporcudan teşekkür ziyareti

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İşitme engelli sporcudan teşekkür ziyareti
İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda güreşte 58 kiloda Türkiye 3.sü olan sporcu Fatih Emre Türkyılmaz, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu ziyaret etti

Samsun’da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda güreşte 58 kiloda Türkiye 3.sü olan 19 Mayıs Belediyespor Güreş takımı sporcusu Fatih Emre Türkyılmaz, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Topaloğlu, "İşitme engelli olmalarına rağmen toplum içinde çok aktifler ve kendilerini sporla ifade ediyorlar. Onların kendilerini mutlu hissettikleri, toplum içinde daha fark edilir oldukları spor faaliyetlerinde onlara desteğimiz sürecek ve başarılarını hep birlikte takip edeceğiz. Her türlü engeli aşarak bizleri gururlandırdıkları için sporcumuza teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarete Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Serkan Eroğlu, Okul Müdürü Hasan Kaya ve Güreş Kulübü Hocaları da katıldı.

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