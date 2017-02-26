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İşitme Engelliler İçin ‘Evet’ Dediler

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İşitme Engelliler İçin ‘Evet’ Dediler
16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesinde başlatılan "Evet" kampanyasına destek amacıyla Sağırlar Konfederasyonu tarafından işitme engellilere...

16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesinde başlatılan "Evet" kampanyasına destek amacıyla Sağırlar Konfederasyonu tarafından işitme engellilere yönelik klip hazırlandı. Türkiye'de bulunan 3.5 milyon işitme engelli için hazırlanan klipte Cumhurbaşkanının Başdanışmanları ve bazı bakanlar da yer aldı.

Sağırlar Konfederasyonunca hazırlanan ve sessizlikle başlayan klip, sloganların işaret diline çevrilmesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın işaret diliyle "Evet" demesiyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli görüntülerinin de yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları İlknur Çevik, Ayşe Türkmenoğlu, Hamza Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Sağırlar Konfederasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı, Sağırlar Konfederasyonu Onursal Başkanı Tülay Selamoğlu, Sağırlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Nurben Kendirli ve Ali Ulutaş'ın yanı sıra bazı milletvekilleri yer alıyor.

Referanduma destek için hazırlanan klipte "Türkiyem', "Tabii ki Evet" söylemleri sıklıkla yer alıyor. Klipte yer alan isimler, yayınlanan bu videoyu sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

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