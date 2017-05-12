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İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Öğrendiler

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İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Öğrendiler
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında Başaran Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezince, işaret dili öğrenimine dikkat çekmek amacıyla...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında Başaran Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezince, işaret dili öğrenimine dikkat çekmek amacıyla "Elimdeki Ses" etkinliği düzenlendi.

Ortaca Tören alanındaki etkinlikte, Dalaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde işaret dili eğitimi alan kursiyerler, ilkokul öğrencileri ve vatandaşlar ile birlikte "Sev Kardeşim" parçasına işaret diliyle eşlik etti.

İşitme engelli bireyler ile günlük hayatta daha iyi anlaşılabilmesi için Dalaman Halk Eğitim Merkezince bu yıl ilk defa açılan işaret dili kurslarında eğitim alan 20 kursiyer, engelli bireylerin sorunlarını gündeme getirmek amacıyla işaret diliyle şarkı söyleyerek etkinliğe katkıda bulundu.

Dalaman Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitimi veren Filiz Şenol, bölgede yaşayan işitme engelli bireylere dikkat çekmek ve bu bireylere sahip çıkılması gerektiğini vurgulamak amacıyla etkinlikte yer aldıklarını ifade etti. Toplumda işitme engelli bireylere karşı gösterilen hoşgörüsüzlüğün giderilmesi gerektiğine işaret eden Şenol, "Ortaca'da işitme engelli spor kulübümüz var. Sporda çok başarılı çocuklarımız var. Milli takıma yetiştirdiğimiz sporcularımız var. En azından bu çocuklarımıza destek verilmesi açısından bu etkinlik ile katkı yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kurslara kendimde dahil oldum"

Bu sene ilk defa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde işaret dili kursu açıklarını ve 40 kursiyerin katılım gösterdiğini aktaran Dalaman Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nermin Kayadelen, "bizde bu konuda çok bilinçli değildik. Gurup şeklinde açtığımız kursların birine ben kendimde dahil oldum. Kurs ile çevrede çok güzel bir izlenim yarattık. Bunu sosyal medyada da sık sık paylaşıyoruz. Kurslarımız devam ediyor. Bunu öğrencilere de yaymak istiyoruz. Umarım amacına ulaşır. Günlük ihtiyaçları giderebilecek şekilde işitme engelli bireyler ile iletişim kurabilmemiz gerekiyor" dedi.

İşitme engelli öğrencileri olmamasına rağmen her yıl işaret dili ile ilgili etkinlik yaptıklarını dile getiren Başaran Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Psikoloğu Semra Aksuyek ise, amaçlarının işitme engelli bireylerin iyi anlaşılabilir olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Engelli bireyler ile çalışırken ekip çalışması yapılmasının önemine değinen Aksuyek, toplumun tüm kesimlerinin bu çalışmalara katılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Öğrendiler

İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Öğrendiler

İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Öğrendiler

İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Öğrendiler

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